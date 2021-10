Broekers-Knol: asielpiek is tijdelijk, in november 3000 opvangplekken erbij

Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol verwacht dat er in november drieduizend extra plekken zijn in de asielopvang. Dat moet voldoende zijn zodat mensen daarna niet meer op stretchers en stoelen hoeven te slapen. Ze specificeerde niet waar de nieuwe plekken worden gecreëerd.

Volgens de staatssecretaris komen er meer asielzoekers binnen dan verwacht. "We zitten nu met een piek", zegt Broekers. "Ik noem het geen asielcrisis."

Broekers werd naar de Tweede Kamer geroepen om vragen te beantwoorden over de toegenomen asielstroom. Op dit moment zitten er 31.500 mensen in de asielopvang, van wie er 11.000 een verblijfsvergunning hebben. Die stromen door het woningtekort niet door naar een reguliere woning, terwijl er wel steeds meer mensen in de opvang bijkomen.

Partijleider Eerdmans van JA21 denkt niet dat het om een tijdelijke piek gaat. Hij vindt wel dat er sprake is van een asielcrisis. "Het lijkt op de situatie van 2015", zegt hij. "Toen de Duitse bondskanselier Merkel zei 'wir schaffen das', het gaat ons lukken. Maar premier Rutte zei: dat nooit meer." Eerdmans is het daarmee eens en wil strengere grenscontroles.