Start asielopvang in gemeenten die verplicht zijn dat te doen

De eerste asielzoekers zijn vanmiddag aangekomen in de noodopvanglocatie in Gorinchem. Dat is een van de gemeenten die deze maand door staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie verplicht werden om in totaal 2000 asielzoekers op te vangen. In totaal komen er vandaag negentig asielzoekers aan in Gorinchem.

Er is een groot tekort aan plekken in de asielzoekerscentra. Er is al noodopvang in gemeenten die dat vrijwillig aanboden, maar dat was niet genoeg.

Aanwijzing

Daarom greep de staatssecretaris naar het middel van de aanwijzing. Dat kan volgens Broekers-Knol omdat Nederland op grond van Europese afspraken verplicht is asielzoekers onderdak te bieden. Ook Venray, Enschede en de regio Rotterdam moeten verplicht noodopvang bieden aan asielzoekers.