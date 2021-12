College Alkmaar kijkt of het opvang asielzoekers kan aanvechten

Het college in Alkmaar gaat de mogelijkheid onderzoeken of het zich juridisch kan verzetten tegen de opdracht om het oude belastingkantoor klaar te maken voor asielopvang. Burgemeester Anja Schouten zei dat gisteravond in reactie op vragen van de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA).

Dinsdag wees het demissionair kabinet Alkmaar aan voor "acute noodopvanglocaties" voor de opvang van asielzoekers, samen met Venray en de regio Rotterdam. Gorinchem en Enschede werden eerder al aangewezen.

Deze locaties werden gekozen omdat ze volgens het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) snel beschikbaar zijn.

Verbouwing aanvechten

NH Nieuws schrijft dat Alkmaar geen acute opvang hoeft te realiseren, maar dat het gebouw wel klaar moet zijn "voor wanneer dit nodig is". Regio Rotterdam en de steden Venray, Gorinchem en Enschede moeten wel acuut asielzoekers opvangen.

De OPA vroeg of het college de opdracht voor de verbouwing van het belastingkantoor juridisch kan aanvechten. Burgemeester Schouten zei daarop dat het college in kaart brengt hoe de opdracht vanuit het Rijk "juridisch en bestuurlijk onderlegd is".

Dat wordt volgens de burgemeester op twee manieren gedaan: door experts te raadplegen en door debatten te volgen in andere gemeenten.

"We zoeken uit: is er een mogelijkheid tot verweer, of is die er niet?", zegt Schouten. "Ik kan het u eenvoudigweg nog niet vertellen. Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij dat delen met de raad."