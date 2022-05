Nieuwe politiedienst moet zorgen voor betere beveiliging

Hoeveel mensen in Nederland in meer of mindere mate worden beveiligd, is onduidelijk. De politie geeft geen cijfers, maar zegt wel dat het aantal zaken flink is toegenomen. Het Openbaar Ministerie sprak eerder al eens over een verdrievoudiging van het aantal zaken.

Het kabinet heeft de afgelopen jaren al meerdere keren extra geld uitgetrokken voor de beveiligingstaken van de politie, maar een structurele oplossing ontbrak tot dusver. De politie waarschuwt dat de krapte ondanks de verbeteringen nog een paar jaar zal aanhouden.