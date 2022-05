'Afname coronabesmettingen komt door groepsimmuniteit'

Ook in Nederland blijft het aantal positieve tests afnemen: in de week tot en met 26 april testten bij de GGD ruim 13.000 mensen positief. Een week daarvoor waren het er nog ruim 24.000, blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat is een afname van 44 procent.

In de week daarvoor ging het om een afname van 64 procent, maar toen speelde mee dat de overheid niet meer adviseert om na een positieve zelftest een bevestigingstest bij de GGD te doen. Die verandering in het testbeleid geldt sinds 11 april.

Groepsimmuniteit

Epidemioloog Quirine ten Bosch (WUR) verklaart de enorme afname van het aantal nieuwe besmettingen doordat verreweg de meeste mensen ofwel geïnfecteerd zijn geweest, ofwel gevaccineerd, of allebei. Ze verwijst naar het antistoffenonderzoek van bloedbank Sanquin in maart, waaruit bleek dat in twee maanden tijd evenveel mensen besmet waren geraakt met het coronavirus als in 2020 en 2021 bij elkaar. De resultaten hiervan zijn nog niet gepubliceerd.

"De groepsimmuniteit is dit voorjaar superhard omhooggegaan. Dat speelt op dit moment een belangrijke rol." De epidemioloog kijkt vooral naar hoelang het duurt voordat het aantal infecties halveert. "Hoe korter die tijd is, hoe harder de aantallen naar beneden gaan. De 'halfwaardetijd' is nu ongeveer een week, dat is keurig."

'Nieuwe variant komt sowieso'

Wel is het wachten op een nieuwe variant van het virus, die de immuunrespons beter kan omzeilen dan de huidige variant. "Die komt er sowieso wel, dat is nou eenmaal evolutie."

Maar dat hoeft voor de meeste mensen niet zorgwekkend te zijn, zegt Ten Bosch. "Als het virus flink blijft rondgaan, maar de immuniteit tegen ziekte blijft wel aardig overeind, dan is dat niet per se erg, omdat mensen er niet erg ziek van worden en er dan minder druk op de zorg blijft. Al heb je als je tot een hoogrisicogroep behoort natuurlijk liever dat het virus helemaal weg is. Dat is helaas niet aannemelijk."