'Afgelopen twee maanden evenveel coronabesmettingen als in 2020 en 2021'

In ruim twee maanden tijd zijn in Nederland evenveel personen besmet geraakt met covid-19 als in 2020 en 2021 bij elkaar. Dat zei de hoofdonderzoeker van bloedbank Sanquin in het NTR-tv-programma Atlas.

Onderzoeker en arts-microbioloog Hans Zaaijer baseert zich niet op het aantal afgenomen coronatests, maar op het meest recente antistoffenonderzoek van de bloedbank. Daaruit zou blijken dat 55 procent van alle mensen tussen 18 en 25 jaar oud sinds het begin van het jaar een infectie heeft doorgemaakt. Zaaijer noemt dit percentage spectaculair hoog.

'Kan heel gunstig zijn'

"En dat kan heel gunstig zijn", citeert Atlas de Sanquin-onderzoeker. Het zeer hoge aantal besmettingen betekent dat een groot deel van de bevolking antistoffen heeft aangemaakt tegen het virus, wat beschermt tegen ziekte en overlijden als gevolg van covid-19.

Inmiddels heeft 98 procent van de donoren in het Sanquin-bestand antistoffen aangemaakt door een besmetting of door een infectie, of allebei. Volgens Zaaijer valt dat percentage te extrapoleren naar de hele Nederlandse samenleving. De onderzoeksresultaten zijn nog niet gepubliceerd.

Immuniteit tegen nieuwe varianten

Ook is volgens de microbioloog duidelijk geworden dat antistoffen langer aanwezig blijven als een persoon zowel besmet is geraakt als een vaccinatie heeft gekregen. "Als je het virus hebt doorgemaakt, heb je wellicht ook een bredere immuniteit tegen komende varianten", zegt Zaaijer in de uitzending.

Onder mensen die in eerste instantie ingeënt waren met de vaccins van Astra/Zeneca en Janssen waren er eind 2021 vrijwel geen antistoffen meer te vinden in de afgenomen bloedmonsters. "Deze groep heeft relatief het meest geprofiteerd van de boostercampagne", zegt Zaaijer. "Na de booster zijn ze net zo goed beschermd als de rest."

De bloedbank onderzoekt tegen welke coronavarianten donoren antistoffen hebben. Die kennis kan worden gebruikt bij de productie van nieuwe vaccins.

Forse stijging positieve tests

Na een paar weken daling is inmiddels het aantal geregistreerde positieve coronatests weer fors gestegen. Afgelopen week werden bij het RIVM 439.775 positieve tests geregistreerd, een stijging van 79 procent ten opzichte van de week ervoor.

Er was al rekening gehouden met extra besmettingen door de versoepelingen. Vooral in de regio's waar carnaval is gevierd is nu een stijging van het aantal besmettingen te zien.