Dag 40 van lockdown in Shanghai, en 'inmiddels wordt zelfs de stoep gedesinfecteerd'

Ook stedenbouwkundige en onderzoeker aan de Tongji Universiteit Harry den Hartog, die al meer dan tien jaar in Shanghai woont, heeft verhalen gehoord over de quarantainecentra. Volgens hem zijn die niet allemaal hetzelfde. "Studenten van me zijn naar een andere provincie gebracht. Daar zitten ze in hotels, met een eigen kamer. Ze hebben het daar best goed, maar ik heb ook verhalen gehoord over geen privacy en slechte hygiëne."

Den Hartog woont in een community met 25 andere huishoudens. In zijn buurt is nog geen coronabesmetting geweest, dus de regels zijn iets minder streng. "Ik mag de straat op, maar niet heel ver. Op straat is vrijwel niemand, alleen mensen in coronapakken. Dat creëert een rare sfeer."

Ook al hebben Den Hartog en zijn partner het redelijk goed, maar er is een constante dreiging. "Je bent bang dat je naar zo'n centrum moet."

Toch blijft hij hoopvol. Hij denkt dat de situatie snel weer teruggaat naar hoe het eerder dit jaar was. "Niet dat het toen fijn was - bij een besmetting moest een hele community, winkelcentrum of universiteit op slot met de mensen er nog in - maar het geeft iets meer zuurstof."