Na weken lockdown iets meer vrijheid voor 4 miljoen inwoners Shanghai

Nog eens 4 miljoen inwoners van Shanghai hebben sinds vandaag iets meer vrijheid, hebben de autoriteiten van de Chinese stad bekendgemaakt. De inwoners hebben weken vastgezeten in huis vanwege een strenge coronalockdown. Van de 25 miljoen inwoners die de stad telt, mogen er nu 12 miljoen naar buiten.

De nieuwe maatregel maakt deel uit van de versoepelingen die begin vorige week werden aangekondigd, maar die op zich lieten wachten. Een inspecteur van de gezondheidscommissie zei op een persconferentie dat het virus in sommige delen van de stad nu onder controle is, maar dat betekent geen complete vrijheid voor de inwoners. Velen mogen de eigen wijk niet uit en grote bijeenkomsten zijn nog verboden.

Sommige fabrieken weer open

Verschillende fabrieken hervatten het werk, onder een speciale regeling. Bij onder meer Tesla mogen medewerkers na een wekenlange stop weer aan de slag, meldt staatspersbureau Xinhua, maar de medewerkers zouden de fabriek niet mogen verlaten. In veel fabrieken zijn veldbedden neergezet. Ook zijn er fabrieken die al standaard slaapplekken hebben, soms in een apart gebouw in de buurt.

Er was veel kritiek op de totale lockdown in Shanghai, vooral omdat mensen geen voedsel en medicijnen mochten halen. Vrijwilligers en buurtcomités zorgden voor voedsel, maar inwoners klaagden dat bijvoorbeeld de groenten bij de bezorging al verrot waren. Ook was het lastig om genoeg bezorgers te vinden, aangezien veel mensen in quarantaine zaten.

Op online platforms waar voedsel werd verhandeld, werden door bedrijven woekerprijzen gevraagd en vaak bleek het onmogelijk om überhaupt bestellingen door te voeren. Voor sommigen was het alleen mogelijk om een taart of een reep chocolade te bemachtigen. De situatie leidde tot protesten en plunderingen.

Zo ziet de lockdown in Shanghai eruit: