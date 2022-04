Nood onder inwoners Shanghai groeit door wekenlange lockdown

Inwoners van de miljoenenstad zeggen dat ze kampen met een tekort aan voedsel en medicijnen. Voorafgaand aan de lockdown kondigde de regering aan dat het ongeveer vijf dagen zou duren, dus de inwoners hebben voor die periode eten ingeslagen. Dat de lockdown nu veel langer duurt, hadden ze niet voorzien.

Beelden van eten in magazijnen dat wordt weggegooid hebben geleid tot woede. Mensen kunnen wel voedselpakketten bestellen of wachten tot er voedselpakketten door de overheid worden uitgedeeld, maar lang niet iedereen ontvangt een pakket. De Britse krant Financial Times geeft een voorbeeld van een inwoner die slechts één pakket kreeg in de afgelopen twintig dagen.

Afgelopen week werden meer gezondheidswerkers en militairen naar Shanghai gestuurd om te helpen met testen en mensen in quarantaine te plaatsen. Militairen worden ingezet om relschoppers in het gareel te houden.

Mensen schreeuwen uit flatgebouwen: