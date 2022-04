Strenge lockdowns China raken handel: 'Schep bovenop chaotische wereldsituatie'

Lange wachttijden, duurder vervoer: het is een déjà-vu van de eerste coronamaanden. De handel met China viel stil. Maar met het nieuwe zero-covidbeleid en lockdowns, haperen fabrieken en het scheep- en het vrachtverkeer weer. En die gevolgen zijn ook hier te voelen.

"Je vraagt je af: wanneer wordt het weer normaal?" Vanuit zijn kantoor ziet Onno de Jong een groot Rotterdams winkelcentrum. Hij is adviseur transport bij adviesbureau Ecorys. "Retailers zitten hier niet met lege schappen, maar het wordt wel een stuk duurder mede door de hoge transportkosten."

Herstel

Hij heeft het over de gevolgen van de strenge lockdowns in steden als Shanghai. Bewoners zitten vast in hun huizen of besmettingskampen. Een einde is nog niet in zicht. Met als gevolg: vastgelopen vrachtverkeer en schepen die weinig af- en aanvaren.

"De havens zijn open: werknemers worden extra gecontroleerd. Maar het grote probleem in Shanghai is dat een deel van de fabrieken is gesloten. En daarbovenop is er ook nog een gebrek aan chauffeurs, waardoor er minder naar de schepen wordt toegebracht", zegt De Jong.

Hij blikt terug op twee jaar geleden, toen corona begon. "Na covid kwam de oorlog in Oekraïne. En daar overheen nu deze covid-opleving met streng beleid. Nu is de supply chain van de wereld nog steeds niet normaal, je vraagt je af wanneer dat gebeurt."

'Schep bovenop'

De toenemende opstopping in Chinese havens leidt tot problemen in de wereldwijde ketens. Maar het is wel minder erg dan in de eerste fase van de lockdowns, zegt ING sector-econoom Rico Luman. "Al doet het wel nog een schep bovenop de chaos die er al was."

Zo neemt de reistijd van containers van China naar Europa, met daarin bijvoorbeeld elektronica of speelgoed, toe. Inmiddels duurt het zo'n 118 dagen, dus bijna vier maanden, voor een zending vanaf de fabriek via containerschip de havens op ons continent verlaat op weg naar de klant. Ter vergelijking: voor de pandemie doorgaans was dit maximaal zes of zeven weken.

Volgens ING Research is er sprake van een recordaantal schepen dat vastligt in de haven van Shanghai: