Peking verscherpt maatregelen in strijd tegen omikronvariant

Na de vakantieperiode, vanaf 5 mei, moeten mensen in Peking een recente negatieve coronatest tonen als ze gebruik willen maken van bus of trein of een openbare ruimte in willen. Vanaf dinsdag zijn die tests kosteloos, beloven de autoriteiten van de hoofdstad. Voor activiteiten zoals sportevenementen is straks naast een recente coronatest een bewijs van volledige vaccinatie nodig.

De Japanse bank Nomura schat dat in 46 Chinese steden in meer of mindere mate een lockdown van kracht is, waar 343 miljoen mensen door zijn getroffen.