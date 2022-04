Wekdienst 23/4: Bloemencorso in Bollenstreek • Protest tegen bruinkoolmijn in Duitsland

Wat heb je gemist?

Na een laatste onderhandelingsronde van meer dan 16 uur zijn de EU-landen, de Europese Commissie en het Europees Parlement het eens geworden over strengere wetgeving voor grote techbedrijven. De nieuwe regels, verpakt in de zogeheten Digital Services Act, moeten consumenten beter beschermen en de macht van internetgiganten als Google en Meta inperken.

Onderdeel van het pakket is onder meer dat bedrijven kunnen worden gedwongen om transparanter te zijn over hun algoritmes. Ook worden advertenties die iemand te zien krijgt op basis van bijvoorbeeld zijn religie of politieke opvattingen straks verboden. Hetzelfde geldt voor reclame die speciaal is gericht op kinderen. Verder moeten illegale berichten en desinformatie sneller worden verwijderd.

Naar verwachting gaat de nieuwe wetgeving in 2024 in. Bedrijven die de regels overtreden, kunnen een boete krijgen die kan oplopen tot 6 procent van hun wereldwijde omzet.