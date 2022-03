Na twee jaar blaast bloemencorso Bollenstreek het stof van de wagens

Het bloemencorso gaat weer rijden in de Bollenstreek. Na twee jaar afwezigheid vanwege de coronamaatregelen, vertrekken de kleurrijk versierde wagens op zaterdag 23 april in een lange optocht van Noordwijk naar Haarlem.

"Ja we gaan rijden", aldus voorzitter Willem Heemskerk van Stichting Bloemencorso Bollenstreek bij Omroep West. "We blazen nu het stof van de wagens die al twee jaar geduldig staan te wachten in diverse stallingen van kwekers en exportbedrijven. Intussen zijn er ook een aantal nieuwe ontwerpen gemaakt."

Het bloemencorso in de Bollenstreek is een van de grootste in Nederland, normaal elk jaar goed voor een miljoen bezoekers langs de route. De kwekers overleggen vaak over een gemeenschappelijk thema voor hun praalwagens, maar Heemskerk wil nog niets zeggen over hoe het corso er dit keer uit gaat zien. "Vrijdag delen wij eerst de nieuwtjes met alle deelnemers en de meest betrokken vrijwilligers. Tot die tijd doe ik er nog even het zwijgen toe", laat hij weten.

Eerste keer als Immaterieel Erfgoed

In december plaatste Unesco de dertig Nederlandse corso's, waaronder dat in de Bollenstreek, op de internationale Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Paul Bastiaansen van de Corsokoepel sprak toen over "een erkenning van de Nederlandse corsocultuur".

De verwachting is dat het aantal bezoekers van het corso in de Bollenstreek door de erkenning nog eens (fors) hoger kan uitvallen. Ook omdat het de 75ste keer is dat het wordt gehouden.

Keukenhof verwacht raar jaar

Veel bezoekers combineren een bezoek aan het corso met de Keukenhof. De bloementuin in Lisse gaat op 24 maart voor het eerst sinds twee jaar weer helemaal open, maar moet het in tegenstelling tot het bloemencorso vooral hebben van buitenlandse toeristen. "Het wordt een raar jaar", zegt directeur Bart Siemerink. "Corona betekent in de nasleep nog steeds dat mensen uit Azië slecht kunnen reizen. Schiphol draait nog lang niet op volle toeren. En dan zijn er natuurlijk de ontwikkelingen in Oekraïne en Rusland bij gekomen. Ook dat zal gevolgen hebben voor het internationale toerisme."