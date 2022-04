Man neergestoken bij beroving bij metrostation in Rotterdam

Politie Eenheid Rotterdam eo Gebruiker geverifieerd door Twitter @POL_Rotterdam

Bij een #beroving op 22 april rond 2330u bij metrostation #Coolhaven in #Rotterdam is een man meermalen gestoken. Slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis. De politie zoekt de daders. Heeft u iets gezien/beelden van bijv dashcam of deurbelcamera? Bel 09008844.