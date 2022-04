Vogelgriep blijft zich verspreiden, opnieuw bedrijf in Lunteren getroffen

In het Gelderse dorp Lunteren is voor de vierde keer deze maand een pluimveebedrijf getroffen door de vogelgriep. Waarschijnlijk gaat het om de zogeheten hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus, die zeer besmettelijk en dodelijk is. De ongeveer 88.000 kippen van het besmette bedrijf worden gedood. Ook de dieren van zeven andere pluimveebedrijven in de nabije omgeving worden geruimd.

Binnen drie kilometer rond het besmette bedrijf liggen nog 53 pluimveebedrijven. Die worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht op vogelgriep.

In de zogeheten 10-kilometerzone rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. In die zone bevinden zich nog eens 236 pluimveehouders. Voor veel van hen gold al een vervoersverbod vanwege de eerdere besmettingen in de regio. Het verbod heeft betrekking op vogels, maar ook op bijvoorbeeld kippeneieren, mest en gebruikt strooisel.

Honderdduizenden dieren gedood

De vogelgriep verspreidt zich nog altijd snel. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is de nieuwe besmetting in Lunteren de zevende in die regio in twee weken tijd. Behalve Lunteren werden ook in Voorthuizen en Barneveld besmettingen gemeld.

Tot nu toe zijn deze maand volgens cijfers van het ministerie al bijna 600.000 kippen en eenden gedood, waarvan een deel uit voorzorg. Vermoedelijk gaat het om nog meer dieren. Zo moesten woensdag kippen en eenden preventief worden afgemaakt, maar om hoeveel dieren het ging is niet bekendgemaakt.

Eerder deze week werd bekend dat Landbouwminister Staghouwer de Deskundigengroep Dierziekten om advies heeft gevraagd over de situatie in de Gelderse regio, die hij het "hart van de pluimveesector" noemde. In het gebied rond Lunteren en Barneveld komen normaal gesproken weinig watervogels voor, die doorgaans verantwoordelijk zijn voor de besmettingen. "De vraag is hoe de recente besmettingen in de Gelderse Vallei tot stand zijn gekomen", aldus het ministerie.

Ophokplicht

Vanwege de vogelgriep, die al maanden rondgaat in Nederland, gelden landelijke maatregelen. Zo is al sinds oktober een ophokplicht van kracht: alle commerciële bedrijven die vogels houden, moeten die binnenhouden.

Vogels en eenden in bijvoorbeeld dierentuinen en kinderboerderijen mogen niet in contact komen met wilde vogels en hun uitwerpselen. Die afschermplicht geldt ook voor andere niet-commercieel gehouden dieren, zoals hobbykippen.