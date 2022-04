Honderdduizenden kippen geruimd om vogelgriep in Lunteren

In Lunteren is opnieuw vogelgriep ontdekt, in dit geval bij twee pluimveebedrijven. Het gaat waarschijnlijk om een zeer besmettelijke en dodelijke variant. Volgens het ministerie van Landbouw worden de ongeveer 280.000 kippen op de bedrijven gedood om verspreiding van de ziekte te voorkomen.

In een straal van 1 kilometer rond de getroffen ondernemingen liggen nog vijf pluimveebedrijven. De dieren die daar worden gehouden, worden uit voorzorg ook gedood. Om hoeveel dieren het gaat, is niet bekendgemaakt.

Bij 52 andere bedrijven vlakbij is onderzoek gaande naar vogelgriep. De dieren daar worden de komende tijd extra goed in de gaten gehouden.

In Lunteren is veel pluimvee. In de 10 kilometerzone rond de getroffen ondernemingen zijn meer dan 230 pluimveebedrijven te vinden. In deze zone geldt een vervoersverbod.

Na een eerdere besmetting vorige week in Lunteren sprak ministerie Staghouwer van een flinke tegenvaller dat "het hart van de pluimveesector" is getroffen. "De impact is groot voor het betreffende bedrijf en de bedrijven in de directe nabijheid, hun gezinnen, en de vele dieren die geruimd moeten worden."

Ook vogelgriep in Voorthuizen

Gisteren werd ook een bedrijf in Voorthuizen, een paar kilometer verderop, getroffen door vogelgriep. De 26.000 kippen daar worden geruimd. Daar liggen geen bedrijven binnen een straal van een kilometer.

Burgemeester Jan Luteijn van Barneveld is geschrokken van de nieuwe uitbraak in Voorthuizen, meldt Omroep Gelderland. "We hoopten dat er niet meer bedrijven bij zouden komen. Er zijn al zoveel ondernemers hard geraakt; zowel door de ruimingen, als door het vervoersverbod dat is ingesteld. Hoe triest is het, dat er nu ook in de kern Voorthuizen een boer is, die zijn kippen ziek heeft zien worden en geruimd ziet worden."

Wilde vogels mogelijk ook besmet

Afgelopen weekend werden in Barneveld, waar ook veel vogels worden gehouden, enkele tientallen dode dieren gevonden in een bos. Vermoedelijk zijn ze doodgegaan aan vogelgriep.

"Het is best een geniepige ziekte, omdat het ook heel besmettelijk is. Er is nu een uitbraak bij wilde vogels. Daar kun je geen grip op houden, die vliegen uit. Dat maakt het in dit geval heel lastig", zegt Sjaak Milse van de dierenambulance in Barneveld.

Al maanden is er vogelgriep in ons land. Er gelden nog altijd landelijke maatregelen, zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Ook de landelijke ophok- en afschermplicht blijft van kracht.

Minister Henk Staghouwer onderzoekt of er extra maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding te beperken.