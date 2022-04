Houthi's willen stoppen met inzet kindsoldaten in oorlog Jemen

De Houthi-rebellen in Jemen hebben een actieplan ondertekend waarin staat dat ze stoppen met de inzet van kindsoldaten. Tijdens de burgeroorlog in Jemen, die nu al meer dan zeven jaar duurt, zijn volgens cijfers van de Verenigde Naties tot nu toe duizenden kindsoldaten gerekruteerd.

In het plan staat dat de Houthi's geen kindsoldaten meer zullen rekruteren, geen kinderen meer doden of verminken en geen scholen of ziekenhuizen meer aanvallen.

Een van de topdiplomaten van de Houthi's, Abdul Eluh Hajar, heeft de overeenkomst ondertekend. De Houthi's noemen het "een plan om de kinderen te beschermen". De internationaal erkende regering van het land heeft in de afgelopen jaren vergelijkbare plannen ondertekend, zegt de VN.

Van mee vechten tot schoonmaakwerk

Maar die partij maakt veel minder gebruik van kindsoldaten, zegt Jemen-deskundige en medewerker van de Vrije Universiteit van Amsterdam Marina de Regt in het NOS Radio 1 Journaal. "Het idee is nu om binnen zes maanden alle kinderen in het leger aan de kant van de Houthi's te identificeren en vrij te laten", zegt ze. "En dan moeten ze weer gerehabiliteerd worden. Ze moeten terug naar school en psychische hulp krijgen."

Hoeveel kinderen er precies zijn ingezet in de oorlog is niet duidelijk. De schattingen lopen uiteen van 3000 tot 18.000 sinds het begin van de strijd in 2014. Ze worden op verschillende manieren ingezet, zegt De Regt.

"Het zijn vaak jongens tussen de 10 en 15 jaar oud die meevechten in de oorlog. Maar ze kunnen ook werken in de beveiliging bij checkpoints. Of ze ruimen mijnen, maar er zijn er ook die koken en schoonmaken." En in enkele gevallen worden volgens De Regt jongere kinderen ingezet. "Ik las zelfs over kinderen van 7 jaar die gerekruteerd zijn."