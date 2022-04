Jemen maakt zich op voor eerste staakt-het-vuren in jaren

Voor het eerst in jaren moet er vandaag in heel Jemen een staakt-het-vuren van kracht worden. De strijdende partijen kwamen gisteren, vlak voor het begin van vastenmaand ramadan, een bestand overeen van twee maanden.

Beide partijen hebben beloofd vanaf 19.00 uur lokale tijd (18.00 uur in Nederland) nergens in het land meer aanvallen uit te voeren. Dat moet hulpverleners de kans geven hulpgoederen af te leveren, brandstofleveringen via havens mogelijk maken, evenals enkele vluchten op het vliegveld van de hoofdstad Sanaa.

"Het doel van dit bestand is de Jemenieten een onderbreking te geven van het geweld en menselijke lijden", zegt VN-gezant Hans Grundberg, die onderhandelde over het staakt-het-vuren. "Het belangrijkste is dat het hoop geeft dat het mogelijk is een eind te maken aan dit conflict."

Verwoestende burgeroorlog

Er wordt in Jemen gevochten sinds Houthi-rebellen in 2014 de regering verdreven uit de hoofdstad. Een jaar later kreeg de verdreven president steun van een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië.

Sinds vredesonderhandelingen in 2016 op niets uitliepen was er geen nationaal bestand meer van kracht in Jemen. Door de verwoestende burgeroorlog zijn de economie en gezondheidszorg totaal ingestort. 80 procent van de bevolking van dertig miljoen is afhankelijk van voedselhulp.

Correspondent Daisy Mohr bezocht eind vorig jaar Jemen. Volgens de VN is het de grootste humanitaire crisis ter wereld. Een verslag van een alles verwoestende oorlog: