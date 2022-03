Honger dreigt in Hoorn van Afrika, te weinig hulpgeld door 'concurrerende rampen'

De coronacrisis, een verwoestende sprinkhanenplaag, stijgende voedselprijzen, conflict en aanhoudende droogte, mede door klimaatverandering: de Hoorn van Afrika krijgt klap na klap te verduren. Ruim dertien miljoen mensen hebben er te weinig te eten.

Maar er is onvoldoende geld om deze mensen te hulp te schieten, zegt de VN-voedselhulporganisatie WFP. Dat heeft ermee te maken dat andere crisisgebieden ook aandacht opeisen en hulp behoeven, zoals Jemen en Oekraïne.

Zeven koeien

In het dorp Showli in het noorden van Kenia bezaten ze jaren terug duizenden koeien, schapen, geiten en kamelen. Nu lopen er nog maar zeven koeien door het dorp, op zoek naar een sprietje gras. Ze vinden alleen maar oud karton om op te kauwen. De dieren zijn vel over been. In de ochtend kunnen ze alleen met hulp van de eigenaar overeind komen en op hun poten staan, zo verzwakt zijn ze.

Want er is niets te eten en niets te drinken. In de verre omtrek zijn alle waterplassen leeg. "We houden onze laatste dieren in leven door maïspap voor ze te maken en we geven ze water dat we per vrachtwagen uit de stad laten komen", vertelt dorpsoudste Daoud Mohammed. "Dit is de ergste droogte die ik in mijn ruim vijftig levensjaren heb gezien."

In het kurkdroge gebied zijn de gevolgen overal zichtbaar, en is de wanhoop voelbaar. We gingen er kijken: