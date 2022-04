VN-gezant in Jemen, bestand lijkt op veel plaatsen te worden nageleefd

Correspondent Daisy Mohr:

"De afgesproken transporten gaan moeizaam. Maar het bestand moet twee maanden duren, dus misschien heeft het nog even wat tijd nodig. En er zouden twee commerciële vluchten per week naar Sanaa mogen vliegen, maar dat is nog niet gebeurd.

Het is niet direct duidelijk waarom de president de macht aan de raad overdroeg. De vraag is nog hoe effectief die raad gaat zijn. Maar zijn vertrek geeft wel weer een opening; met Hadi als president werd de weg naar vrede duidelijk niet makkelijk gevonden. Hij zit ook al jaren in buurland Saudi-Arabië.

Uiteindelijk kan je wel spreken van een verrassend sprankje hoop. Dat was natuurlijk ook hard nodig, want deze oorlog gaat maar door. Maar aan de andere kant is er onderling tussen de strijdende partijen geen vertrouwen en er zijn honderden problemen die moeten worden opgelost. Er is dus nog een lange weg te gaan."