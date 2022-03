Luchtaanvallen in Jemen als vergelding voor beschieting oliedepot Djedda

De door Saudi-Arabië geleide militaire coalitie in Jemen heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Jemenitische hoofdstad Sanaa en de havenstad Hodeidah, die in handen zijn van Houthi-rebellen.

De aanvallen zijn volgens staatsmedia een vergelding voor de beschieting van de Saudische stad Djedda door Houthi's. Daarbij werd gisteren onder meer een oliedepot van de staatsoliemaatschappij Aramco getroffen.

De coalitie waarschuwde burgers in Jemen enkele uren voor de aanvallen om uit de buurt te blijven van de haven en olie-installaties in Hodeidah. Die zouden door de Houthi's zijn gebruikt om drones te lanceren richting Saudi-Arabië.

Formule 1

Een Jeminitische tv-zender meldde dat ook een elektriciteitsmaatschappij in Hodeidah is aangevallen. In Sanaa kwam een kantoor van Safer Oil in het zuiden van de stad onder vuur te liggen.

In Djedda wordt dit weekend de Formule 1-race gehouden. Het circuit ligt niet ver van het complex van Aramco dat gisteren werd bestookt. Coureurs en de organisatie van de Formule 1 besloten afgelopen nacht na urenlang vergaderen dat de race gewoon doorgaat.

De Houthi-rebellen strijden al jarenlang met hulp van Iran tegen de Jemenitische regering, die gesteund wordt door onder meer Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.