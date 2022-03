Houthi-rebellen claimen meerdere aanvallen in Saudi-Arabië

De Jemenitische Houthi-rebellen hebben in Saudi-Arabië verschillende aanvallen uitgevoerd. Dat melden het Saudische leger en de Houthi-rebellen zelf.

Volgens het Saudische leger hebben de Houthi's raketten en drones afgevuurd in de richting van olieinstallaties van oliebedrijf Saudi Aramco in de havenstad Jeddah, waar dit weekend een Formule 1-race wordt gehouden. In de stad staat een olieopslag in de buurt van het F1-circuit in brand. Getuigen melden aan persbureau Reuters "een enorme rookpluim".

De Houthi's zeggen dat ze onder meer de olieraffinaderijen in Rabigh, nabij Djedda, en Ras Tanura hebben aangevallen. Ras Tanura ligt aan de andere kant van het land. Ook zijn installaties van Saudi Aramco in Najran en Jazan, in het zuiden van Saudi-Arabië, aangevallen, net als doelen in de hoofdstad Riyad. Eerder vanmiddag spraken de Houthi's al over een militaire operatie "diep in Saudi-Arabië".

Drones verwoest

Volgens de Saudische staatstelevisie zijn negen Houthi-drones met explosieve lading vanmiddag verwoest door het leger. De drones waren volgens de Saudiërs op weg naar burgerdoelen en energiefaciliteiten.

De topman van het staatsoliebedrijf Saudi Aramco, dat sponsor is van de Formule 1, waarschuwde vorige week al voor aanvallen door de Houthi's. Volgens hem zijn de aanvallen een zorg voor de hele wereld, gezien de huidige hoge olieprijzen. "Als er meer escalaties komen heeft dat gevolgen voor de olieleveringen in de wereld", zei hij.

Formule 1-race

Of de aanval gevolgen zal hebben voor de Formule 1-race is niet duidelijk. Bij de eerste vrije training meldde Max Verstappen over de boordradio dat hij een brandlucht rook. Mogelijk was die rooklucht afkomstig van de brand bij de olieopslag.