Houthi-rebellen en Saudiërs claimen aanvallen over en weer

De Houthi's in Jemen hebben volgens een woordvoerder met drones veertien doelen in Saudi-Arabië aangevallen. Het gaat om verschillende steden, militaire doelen en de olieraffinaderij Aramco in Jeddah, aldus de woordvoerder.

De Houthi-rebellen, die steun krijgen uit Iran, vechten in Jemen al jarenlang een burgeroorlog uit met de regering, die geholpen wordt door Saudi-Arabië en zijn bondgenoten.

Saudi-Arabië heeft de aanvallen niet bevestigd. Wel meldde de Saudiërs gisteren dat ze drie met wapens uitgeruste drones van de Houthi's hebben vernietigd boven het zuiden van Saudi-Arabië en een vierde boven Jemen. Ook zouden de Houthi's volgens Saudi-Arabië hebben geprobeerd twee korteafstandsraketten te lanceren, maar dat zou zijn mislukt. De raketten zouden op Jemenitisch grondgebied terecht zijn gekomen.

De door Saudi-Arabië geleide coalitie zegt vandaag dertien doelen in Jemen te hebben aangevallen. Daarbij zouden wapendepots, luchtverdedigingssystemen en communicatiesystemen geraakt zijn.

Of er schade is aan de Aramco-raffinaderij is nog niet bekend. De raffinaderij werd in 2017 buiten gebruik gesteld, maar er is nog wel een distributiecentrum voor aardolieproducten dat eerder ook al eens werd aangevallen door de Houthi's.