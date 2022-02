VN-medewerkers ontvoerd in Jemen, vermoedelijk door al-Qaida

In het zuiden van Jemen zijn vijf medewerkers van de Verenigde Naties ontvoerd. Volgens de Jemenitische autoriteiten zijn ze meegenomen in de zuidelijke provincie Abyan en zijn ze nu ondergebracht op een onbekende locatie. De ontvoerders horen vermoedelijk bij terreurbeweging al-Qaida.

De groep ontvoerde medewerkers bestaat uit vier Jemenieten en één buitenlander. Verenigde Naties-woordvoerder Stéphane Dujarric laat weten bekend te zijn met de zaak, maar "om voor de hand liggende redenen" geen uitspraken te doen over de ontvoering.

Jemenitische stamhoofden zeggen te onderhandelen met de ontvoerders. Die zouden losgeld en de vrijlating van gevangen strijders eisen.

Burgeroorlog

Ook de regering van Jemen bevestigt dat een groep VN-medewerkers is ontvoerd door gewapende mannen. De regering zegt zich in te zetten voor hun vrijlating. De separatistische Zuidelijke Overgangsraad (STC), die een een groot deel van het zuiden van Jemen controleert, noemt de ontvoering een terroristische operatie.

Ontvoeringen komen regelmatig voor in het land, dat al jaren wordt verscheurd door een bloedige burgeroorlog en extreme armoede. Onder andere al-Qaida op het Arabisch Schiereiland (AQAP) is actief in Jemen en eist doorgaans losgeld en de vrijlating van terroristen in ruil voor de vrijlating van gijzelaars.