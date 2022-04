Rechtszaak tegen gamegigant Activision Blizzard krijgt politiek staartje

Een grote discriminatie- en seksuele intimidatierechtszaak van de Amerikaanse staat Californië tegen gamegigant Activision Blizzard dreigt ook politieke gevolgen te krijgen met het ontslag van een belangrijke advocaat in die zaak. De voormalige Californische topjurist Melanie Proctor beschuldigt gouverneur Gavin Newsom van Californië van bemoeienis en mogelijk sabotage van het proces.

De staat begon de rechtszaak tegen de maker van grote games als Call of Duty en World of Warcraft nadat een toezichthouder had vastgesteld dat vrouwen minder betaald krijgen dan mannen. Bij Activision Blizzard zou bovendien een cultuur van seksuele intimidatie heersen.

Volgens de aanklacht vielen leidinggevenden vrouwen seksueel lastig, werden er grappen gemaakt over verkrachting en zijn er naaktfoto's van een vrouwelijke collega verspreid. Die vrouwelijke medewerker zou uiteindelijk op een bedrijfsuitje zelfmoord hebben gepleegd vanwege de seksuele intimidatie.

'Gouverneur werkte staat tegen'

De zaak maakte veel los binnen en buiten het gamebedrijf, dat onlangs door Microsoft werd overgenomen voor bijna 60 miljard euro, een recordbedrag in de game-industrie. Tal van medewerkers uitten hun onvrede en ook afnemers van Activision-games zoals Nintendo (Switch), Microsoft (Xbox) en Sony (PlayStation) spraken hun afkeuring uit.

Financieel persbureau Bloomberg citeert uit een e-mail van topjurist Proctor, die daarin haar ontslag aankondigt uit protest tegen het plotse ontslag van haar baas, Janette Wipper, die de leiding had in de rechtszaak. Ze schrijft onder meer dat het kantoor van de Democratische gouverneur Newsom zich de afgelopen weken in toenemende mate bemoeide met de zaak.

Newsom zou bij herhaling vooraf inzage hebben gewild in de processtrategie van de Californische juristen. "Naarmate we meer wonnen in de rechtszaal, nam deze bemoeienis toe", schrijft Proctor. Haar indruk was daarbij dat Newsom niet het belang van Californië najaagde, maar dat van de verdediging van Activision. Ze hekelt dat het bedrijf politieke invloed lijkt te kunnen misbruiken in de rechtsgang.

Opvallend lage schikking

De juriste en haar baas werden volgens Proctor allebei van de rechtszaak afgehaald door Newsom omdat ze de onafhankelijkheid wilden beschermen. Proctor schrijft dat ze hierom ontslag neemt. Haar voormalige baas Wipper laat via haar advocaat aan Bloomberg weten dat ze inmiddels bekijkt wat haar mogelijkheden zijn onder de Californische Wet op de bescherming van klokkenluiders.

Een woordvoerder van Newsom wijst alle beschuldigingen van bemoeienis door de gouverneur van de hand. Hij zegt dat de staat alles zal blijven doen om discriminatie tegen te gaan en Californiërs daartegen te beschermen. Activision Blizzard en Microsoft hebben nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

Activision Blizzard trof onlangs een schikking in een vergelijkbare rechtszaak, op de dag dat Wipper werd ontslagen. Daarbij was een bedrag van omgerekend zo'n 16 miljoen dollar gemoeid. Critici vonden dat destijds een opvallend laag bedrag. De veel kleinere game-ontwikkelaar Riot Games, maker van League of Legends, schikte vorig jaar in een discriminatiezaak voor omgerekend ruim 90 miljoen euro.