Abramovitsj heeft een onduidelijke rol aan de onderhandelingstafel

Voor Kiev zijn er ook redenen om met Abramovitsj in zee te gaan, hoewel de woorden van officiële zijde gisteren koel waren. Ambassadeur van Oekraïne in het VK Vadim Pristaiko: "Ik heb geen idee wat meneer Abramovitsj beweert of doet. Hij is geen onderdeel van het onderhandelingsteam. Ik weet niet of hij een uitweg voor zichzelf koopt of dat hij echt nuttig is, dat is heel lastig te zeggen."

Waarschijnlijk doelt Pristaiko met zijn opmerking op het feit dat Abramovitsj op verschillende sanctielijsten staat van het Westen. Een van de redenen voor de sancties is dat zijn staalbedrijf Evraz een leverancier is voor bedrijven die tanks maken voor het Russische leger. Evraz ontkent dat.

Tot nu toe staat Abramovitsj niet op de sanctielijst van de Verenigde Staten. Verschillende internationale media zien daar een aanwijzing in dat ook Oekraïne Abramovitsj graag bij de gesprekken wilde betrekken. De Oekraïense president Zelensky zou er bij de Amerikaanse president Biden op hebben aangedrongen Abramovitsj niet te sanctioneren om zijn rol als onderhandelaar niet in gevaar te brengen, aldus The Wall Street Journal.

Israëlisch paspoort

Er zijn ook bepaalde dwarsverbanden tussen Abramovitsj, Oekraïne en Zelensky. Abramovitsj' grootouders van moeders kant komen beiden uit Oekraïne. Daarnaast is Abramovitsj, net als Zelensky, Joods. Zelensky's partijleider Davyd Arakhamia zegt in The Financial Times dat Abramovitsj "in het proces terecht is gekomen via de Joodse gemeenschap".

