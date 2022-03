Rusland belooft militaire activiteiten bij Kiev drastisch te verminderen

Rusland zegt zijn militaire activiteiten bij Kiev en Tsjernihiv drastisch te verminderen. Dat zei de Russische viceminister van Defensie Alexander Fomin na afloop van het diplomatieke topoverleg dat Rusland en Oekraïne vandaag in Istanbul voerden. Volgens Fomin is het besluit genomen om meer vertrouwen te kweken tussen de twee landen tijdens de onderhandelingen.

Het Russische leger vecht al wekenlang in de buurt van Kiev. Het leger boekte vooral in de eerste dagen van de oorlog terreinwinst en wist door te stoten tot de buitenwijken van de stad. Daar stuitte het echter op hevig verzet.

Na het overleg, dat ongeveer vier uur duurde, lieten beide partijen zich voorzichtig positief uit. De Russische onderhandelaar Vladimir Medinski sprak van een "constructieve bijeenkomst", meldt het Russische staatspersbureau Ria Novosti.

De Oekraïense onderhandelaar Mychajlo Podoljak zegt dat er genoeg voortgang geboekt is om een ontmoeting te regelen tussen de presidenten Poetin en Zelensky, waar de Oekraïense president al langer op aandringt.

Eerste keer in twee weken

Het was de eerste keer in twee weken dat de twee landen fysiek met elkaar spraken. Oekraïne heeft in Istanbul een nieuw systeem van veiligheidsgaranties voorgesteld, zei Podoljak na afloop. Turkije wordt in dat systeem samen met Israël, Polen en Canada gezien als een van de landen die de veiligheid in Oekraïne kunnen waarborgen.

Als dat systeem werkt, is Oekraïne bereid akkoord te gaan met een neutrale status. Dat betekent dat het land zich niet meer mag aansluiten bij de NAVO of andere militaire allianties, wat een eis is van Rusland.