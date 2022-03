Rusland verlegt focus op Donbas: 'Zijn nu bij plan C, of zelfs D'

De Russische operatie in Oekraïne is volgens Moskou in een nieuwe fase terechtgekomen. Volgens een van de hoogste officieren van de Russische strijdkrachten is het terugbrengen van de Oekraïense militaire slagkracht gelukt en is het nieuwe doel de "bevrijding" van de Donbas-regio. Delen daarvan zijn al sinds 2014 in handen van pro-Russische rebellen.

Volgens de Oekraïense militaire inlichtingendienst erkent Rusland daarmee dat niet het hele land kan worden veroverd, zei inlichtingenchef Boedanov gisteren. Daarom schakelt Rusland over op "het Korea-scenario", waarbij Oekraïne in tweeën wordt gesplitst. In het oosten en zuiden van het land zou Rusland een Kremlingezind bestuur willen vestigen, de regering in Kiev zou dan de rest krijgen.

Dat zou betekenen dat de oorlog in Oekraïne zich verplaatst naar het oosten van het land. Maar op het slagveld is daar nog maar relatief weinig van te zien. "Het is nog te vroeg om te zeggen of de Russen zich terugtrekken uit bijvoorbeeld de regio Kiev", zegt Oost-Europadeskundige Bob Deen van het Instituut Clingendael.

Wel weet Oekraïne op kleine schaal terreinwinst te boeken, bijvoorbeeld door voorsteden van Kiev te heroveren. Ook in het zuiden boekt het leger kleine successen. De plaats Basjtanka zou door de Oekraïners zijn terugveroverd en de belangrijke stad Cherson is volgens de Verenigde Staten niet meer onder controle van Rusland. Dat laatste wordt overigens door Oekraïne weersproken.

Op deze kaart zie je de gebieden die in Russische handen zouden zijn en de regio's waar Rusland op uit zou zijn: