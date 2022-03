Gesprekken in Istanbul: bindt Rusland in of gaat het om 'afleidingsmanoeuvre'?

Smeets benadrukt dat het heel moeilijk is om erachter te komen wat de strategie van het Kremlin precies is. "De Russische onderhandelingsleider Medinsky roept elke dag iets anders. Zo zei hij een paar dagen geleden dat de toekomst van Rusland op het spel staat." Dat is nogal iets anders dan wat nu in de Financial Times wordt beschreven, aldus Smeets, die betwijfelt of dat echt is wat de Russen willen.

Ook Smeets verwacht vandaag geen doorbraak in de besprekingen, hoewel de onderhandelingen in Istanbul volgens hem wel anders zijn dan eerdere diplomatieke gesprekken tussen Rusland en Oekraïne. "Er is een bemiddelaar bij, Erdogan. Ook hij heeft belang bij succes."