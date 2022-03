Zelensky kritisch over Israëlische terughoudendheid tegenover Knesset

Zelensky vergeleek de huidige situatie in Oekraïne in zijn toespraak met de Tweede Wereldoorlog. Volgens hem praat het Kremlin op dezelfde wijze over een oplossing voor Oekraïne als de nazi's in de Tweede Wereldoorlog deden over de Endlösung voor de Joden.

"Luister naar wat er nu in Moskou wordt gezegd: 'eindoplossing', maar dan in verband met de Oekraïense kwestie", zei Zelensky, die zelf Joods is. Hij ondersteunde die bewering niet met bewijs.

Niet iedereen neemt de president zijn vergelijking met de Holocaust in dank af. Zo zegt de Israëlische minister van Communicatie Hendel op Twitter dat hij de president van Oekraïne waardeert en het Oekraïense volk steunt, maar dat de vergelijking met de massamoord door de nazi's "schandalig" is. "Het is onmogelijk om de verschrikkelijke geschiedenis van de Holocaust te herschrijven."