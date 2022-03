Abramovitsj mogelijk in Kiev vergiftigd, woordvoerder bevestigt symptomen

Het is niet voor het eerst dat het Kremlin in verband wordt gebracht met een vergiftiging. Kremlincriticus Aleksej Navalny werd in de zomer van 2020 op de intensive care van een ziekenhuis in Omsk opgenomen nadat hij onwel was geraakt op een vlucht van de Siberische stad Tomsk naar Moskou. Het team van Navalny ging er al direct vanuit dat de oppositiepoliticus was vergiftigd. Duitse artsen vonden later sporen van het Russische zenuwgif novitsjok.

Twee jaar eerder, in 2018, werd de Russische voormalige dubbelspion Sergej Skripal in Engeland vergiftigd met het zenuwgas. De Britse oud-premier Theresa May hield Rusland verantwoordelijk voor de vergiftiging van Skripal. De twee overleefden beiden de aanval met novitsjok.