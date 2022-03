IS bevestigt dood van hoogste leider, maakt opvolger bekend

Islamitische Staat heeft bevestigd dat de hoogste leider van de terreurbeweging vorige maand is gedood. Dat heeft de organisatie gedaan in een audioboodschap, meldt persbureau AP. Ook de naam van de opvolger is bekendgemaakt.

Het is voor het eerst dat IS iets naar buiten brengt over de dood van Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Vorige maand maakte het Witte Huis bekend dat hij zelfmoord had gepleegd na een aanval van de VS in het noordwesten van Syrië. Door de explosie zouden hij en leden van zijn familie om het leven zijn gekomen. President Biden noemde het een laffe daad.

In een audiobericht heeft IS nu bekendgemaakt dat de opvolger inmiddels is benoemd. Zijn naam is Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurayshi en hij zou door de overleden leider zelf benoemd zijn als de volgende kalief. "Hij heeft het leiderschap aanvaard", zei een IS-woordvoerder over het nieuwe IS-kopstuk.

Tweede keer

Het is de tweede keer in drie jaar tijd dat Amerikaanse troepen de hoogste IS-leider uitschakelen. Vorig jaar werd een ander kopstuk gedood door Franse troepen.

Op het hoogtepunt in 2014 bezette IS een derde van Syrië en Irak. Nadat ze in 2019 grotendeels waren verdreven, doen leden pogingen om de beweging nieuw leven in te blazen. In januari lanceerde IS een grote aanval op een gevangenis in het noordoosten van Syrië, waar minstens 3000 IS-gedetineerden vastzaten. Veel mensen kwamen om het leven.