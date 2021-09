Macron: leider Islamitische Staat in Sahara gedood

Franse troepen hebben de leider van Islamitische Staat in de Sahara gedood. Dat heeft de Franse president Macron op Twitter gemeld. Hij noemt het uitschakelen van Adnan Abou Walid al-Sahraoui "een groot succes in onze strijd tegen terroristische groeperingen in de Sahel". De Sahel ligt in het zuiden van de Sahara-woestijn.

Macron geeft geen details over de operatie. Het is niet duidelijk waar al-Sahraoui is uitgeschakeld, maar IS is in de regio vooral actief in het grensgebied van Mali en Niger.

Gerucht over zijn dood

Al-Sahraoui had de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aanval in 2017 in Niger waarbij onder anderen vier Amerikaanse militairen omkwamen. Zijn groep heeft ook buitenlanders ontvoerd in de Sahel en houdt vermoedelijk nog steeds de Amerikaan Jeffrey Woodke vast, die in 2016 uit zijn huis in Niger werd ontvoerd. Het gerucht van de dood van de IS-leider ging al weken rond, maar werd nooit bevestigd door de lokale autoriteiten.

Frankrijk is sinds 2013 met militairen in het gebied aanwezig in de strijd tegen terrorisme. "De natie denkt aan al haar helden die stierven voor Frankrijk in de Sahel, aan de nabestaanden, aan al haar gewonden", twitterde Macron. "Hun offer is niet tevergeefs."