Nog veel problemen bij jeugdgevangenissen: ‘Kortetermijnoplossing onzeker’

Er zijn nog steeds veel problemen bij justitiële jeugdinstellingen (JJI). Zo is er nog steeds regelmatig sprake van overbezetting en personeelstekorten. De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet dat er door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hard word gewerkt aan verbetering, maar resultaten blijven uit.

Dat concluderen de inspecties in een voortgangsbrief over het verscherpt toezicht op de jeugdgevangenissen dat vorig jaar ingesteld werd.

In juli vorig jaar berichtte de NOS al dat er grote problemen zijn bij de jeugdgevangenissen. Het toenemende aantal celstraffen onder jongeren en langere opgelegde straffen zorgen voor overbezetting en druk op het personeel. Toenmalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker erkende de problemen en liet weten op zoek te gaan naar oplossingen.

Grote zorgen

"Bij het personeel van de JJI's zelf, de ondernemingsraden en de commissies van toezicht leven grote zorgen of die capaciteit- en personeelsproblemen op korte termijn op te lossen zijn", schrijven de inspecties. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Arbeidsinspectie en de Onderwijsinspectie zijn betrokken bij het intensief toezicht.

Reden voor de zorgen zijn de krapte op de arbeidsmarkt en de gevolgen van corona. Hierdoor is het volgens de DJI lastig om nieuw personeel te werven en de rooster gevuld te krijgen. "Die tekorten leiden tot onrust onder de jongeren en tot incidenten", schrijven de inspecties in de rapportage.

258 jongeren op wachtlijst

Volgens de inspecties worden er nog regelmatig zogenoemde overbedden ingezet. Dat zijn bedden die niet behoren tot de standaardcapaciteit van een jeugdgevangenis en die worden ingezet als er meer jongeren op een afdeling zitten dan de bedoeling is.

Daarnaast zijn er nog steeds lange wachtlijsten bij de instellingen, zowel voor bepaalde afdelingen als voor jongeren die zich melden om een opgelegde vrijheidsstraf uit te zitten. Op die laatste wachtlijst stonden vorige maand nog 258 jongeren die niet terechtkonden.

Heropende jeugdgevangenis nog geen effect

Verder heeft de tijdelijke heropening van jeugdgevangenis RJJI Horsterveen nog weinig geholpen. De druk op andere jeugdinstellingen is onverminderd hoog, terwijl de hoop van Dekker was dat heropening van Horsterveen voor verlichting zou zorgen.

In gesprekken met de inspecties vragen medewerkers zich zelfs af of jeugdgevangenis Horsterveen over twee jaar wel zoals gepland gesloten kan worden, als de instroom blijft toenemen zoals nu het geval is.

Omdat de inspecties nog te weinig resultaat zien van de ingezette maatregelen, wordt het zogenoemde intensief toezicht doorgezet. "De wettelijke minimum vereisten worden formeel gehaald, maar dit is zeer fragiel", schrijven de inspecties. "Er hoeft weinig te gebeuren of een instelling zit onder de norm."