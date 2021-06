Minister Dekker overweegt uitbreiding jeugdgevangenissen

Demissionair minister Dekker bekijkt hoe de druk op jeugdgevangenissen kan worden aangepakt. Dat zegt de minister voor Rechtsbescherming tegen de NOS. Eerder vandaag berichtte de NOS dat steeds meer minderjarigen een celstraf krijgen opgelegd en dat jeugdgevangenissen voller raken en soms kampen met overbezetting.

Dekker erkent dat de druk momenteel hoog is, met name bij zwaarbeveiligde afdelingen. "We moeten kijken hoe we dat kunnen verlichten", zegt de minister.

Volgens Dekker kan op dit moment nog aan iedereen een plek worden gegeven binnen de jeugdgevangenissen, maar loopt het wel tegen de grens. "En als je ziet dat het tegen de grens aan loopt, moet je toch echt nu bekijken hoe je meer plekken kunt creëren", stelt hij.

Schuiven met afdelingen

De minister noemt een uitbreiding van het aantal plekken in jeugdgevangenis Teylingereind in Sassenheim als mogelijkheid. Die instelling wordt op dit moment verbouwd. "En we kijken of we kunnen schuiven tussen verschillende afdelingen", zegt Dekker. Ook wordt er bekeken of er op andere locaties plekken gecreëerd kunnen worden.

Daarnaast erkent de minister dat gevangenismedewerkers de gevolgen ervaren van de steeds zwaardere gevallen die binnenkomen. "Zwaardere jongens vragen om zwaardere begeleiding", zegt Dekker. "We zien dat dit momenteel druk legt op de mensen die werken in de jeugdgevangenissen."

Jeugdgevangenissen gesloten

Vorig jaar werden er nog twee justitiële jeugdinstellingen (zoals jeugdgevangenissen officieel genoemd worden) gesloten. Dat betrof JJI Elker in Veenhuizen en JJI Het Keerpunt in Cadier en Keer. Dat gebeurde als onderdeel van het programma 'Vrijheidsbeneming op Maat' (VOM), dat in de zomer van 2019 is opgezet. Die nieuwe werkwijze zet in op meer kleinschalige jeugdinstellingen, met als doel om een meer individuele, toegespitste behandeling te verzorgen.

"De sluitingen hadden ermee te maken dat we in het verleden veel leegstand hadden", verklaart Dekker desgevraagd. "Dat is eigenlijk de uitdaging in het gevangeniswezen: je wil natuurlijk geen leegstand hebben, want dan gaat er geld naar stenen en daar wordt niemand beter van. Maar je wil ook kunnen uitbreiden als het aanbod van jonge criminelen toeneemt, en dat is nu het geval."