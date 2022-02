Lil Kleine toch weer vast na beslissing van rechtbank

Rapper Lil Kleine moet terug de cel in vanwege de mishandelingszaak tegen hem. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Volgens de raadkamer zijn er voldoende bewijzen van poging tot zware mishandeling. De rapper wordt veertien dagen vastgezet.

De rechtbank in Amsterdam boog zich vandaag over het beroep dat het Openbaar Ministerie heeft aangetekend tegen de vrijlating van de rapper. Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, was samen met zijn advocaat aanwezig bij de behandeling, die achter gesloten deuren plaatsvond.

Mishandeling van vriendin

Twee weken geleden doken op sociale media beelden op van Lil Kleine die zijn vriendin uit een auto trekt en mishandelt. De rapper werd gearresteerd en zat drie nachten vast op verdenking van poging tot zware mishandeling of mishandeling. Hij zou het hoofd van zijn verloofde tussen een autodeur hebben geklemd.

Inmiddels heeft platenlabel Sony Music de samenwerking met hem gestopt en heeft Spotify zijn muziek uit de eigen afspeellijsten gehaald. Ook besloten radiozenders om zijn muziek niet meer te draaien en is zijn beeld in Madame Tussauds weggehaald.

Justitie en politie

De rapper kwam de afgelopen jaren geregeld in aanraking met politie en justitie. Begin februari kreeg hij nog een taakstraf van 120 uur opgelegd vanwege de mishandeling van een bezoeker van een Amsterdamse club in 2019.

Vorig jaar bracht hij een nacht in de cel door op het Spaanse eiland Ibiza nadat zijn vriendin aangifte tegen hem had gedaan voor mishandeling. Later ontkende het stel in een gezamenlijke videoverklaring dat er sprake was geweest van fysiek geweld.