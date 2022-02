Lil Kleine voorlopig vrij na aanhouding mishandeling vriendin

Rapper Lil Kleine, die ervan verdacht wordt zijn vriendin Jaimie Vaes te hebben mishandeld, is voorlopig vrijgelaten. Dat meldt de rechtbank Amsterdam.

Lil Kleine, echte naam Jorik Scholten, werd vandaag in Amsterdam voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het OM wilde dat de rapper langer bleef vastzitten, maar de rechter-commissaris heeft dus geoordeeld dat hij het onderzoek in vrijheid mag afwachten.

Hij werd zondag aangehouden nadat de politie een melding had gekregen van een mishandeling aan de Prinsengracht in Amsterdam. Op beelden die op sociale media zijn verspreid is te zien hoe de rapper zijn vriendin Jaimie Vaes uit een auto trekt en mishandelt.

Of de rapper nog contact mag opnemen met zijn vriendin wil de rechtbank niet zeggen. "Dat is niet-openbare informatie". Ook zijn advocaat Nienke Hoogervorst wil daar weinig over kwijt. "Er zijn voorwaarden, daar ga ik nu nog niets over vertellen", vertelt ze aan RTL Boulevard. "Maar hij komt vandaag vrij, dus dat is goed nieuws. Hij is opgelucht."

Het management van de rapper, NAMAM, liet gisteren in een reactie weten te zijn "geschrokken van wat zich heeft voorgedaan". Het managementbureau zegt zich te bezinnen op de samenwerking met de rapper.

Beeld en muziek weg

Gisteren werd ook bekend dat Madame Tussauds het beeld van de rapper dat in Amsterdam stond, verwijderd heeft.

Streamingdienst Spotify haalde eerder al nummers van Lil Kleine uit alle playlists die door de redactie van het bedrijf zelf zijn samengesteld. De muziek van de zanger is nog wel op het muziekplatform te horen. Radiozender FunX draait de muziek van de rapper voorlopig niet.

Eerdere aangifte vriendin

De rapper kreeg vorige week een taakstraf van 120 uur. De rechter achtte het bewezen dat hij in 2019 een 28-jarige bezoeker van club Oliva op het Rembrandtplein in Amsterdam mishandeld heeft.

Vorig jaar mei bracht hij een nacht door in een Spaanse cel. Zijn vriendin Vaes had aangifte tegen hem gedaan, omdat ze in de nacht van zaterdag op zondag op Ibiza door hem zou zijn geslagen. Die zaak werd geseponeerd.