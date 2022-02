Lil' Kleine krijgt 120 uur taakstraf vanwege mishandeling

Rapper Lil' Kleine, echte naam Jorik Scholten, heeft een taakstraf van 120 uur gekregen voor de mishandeling van een bezoeker van een Amsterdamse club in 2019. De rechter acht bewezen dat hij een 28-jarige bezoeker van een club Olivia op het Rembrandtplein mishandeld heeft. De rechter sprak vrijdag van "zinloos uitgaansgeweld".

In een eerdere verklaring tegen de politie zei de rapper dat hij het slachtoffer "met geen vinger" aangeraakt heeft. Maar in de rechtszaal, twee weken geleden, werden bewakingsbeelden van de mishandeling getoond. Hierover zei de rechter dat ze de rapper inderdaad "trappende bewegingen" zag maken. Het OM had een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken tegen Scholten geëist.

De aanleiding voor het geweld zou zijn geweest dat het slachtoffer in de nacht van 6 op 7 december 2019 per ongeluk in de club tegen de vriendin van Scholten was aangebotst. Het slachtoffer verklaarde dat hij meteen zijn excuses had aangeboden, maar werd even later door de rapper en twee vrienden uit Boxtel geschopt en geslagen werd. Het slachtoffer voelt zich naar eigen zeggen nog steeds onveilig.

Een maand cel

Ook toen de man na een duw op de grond lag, ging de mishandeling door. Een van de twee vrienden kreeg ook 120 uur taakstraf, de ander moet een maand de cel in omdat hij al eerder is veroordeeld voor geweld. De drie moeten ook een schadevergoeding en de proceskosten van het slachtoffer betalen.

Het Parool schrijft dat Scholten teleurgesteld is in de uitspraak en in hoger beroep gaat.