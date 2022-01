OM eist 120 uur taakstraf tegen rapper Lil' Kleine voor mishandeling

Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen rapper Lil' Kleine. De 27-jarige Jorik Scholten, zoals de rapper in het echt heet, wordt samen met twee anderen verdacht van mishandeling in een nachtclub aan het Rembrandtplein in Amsterdam.

Het slachtoffer verklaart dat hij in de nacht van 6 op 7 december 2019 per ongeluk in de club een vriendin van Scholten aanstootte. Hij zou meteen zijn excuses hebben aangeboden, maar werd even later door de rapper en twee vrienden geschopt en geslagen. Het slachtoffer voelt zich naar eigen zeggen nog steeds onveilig in het dagelijkse leven.

De officier van justitie spreekt van een 'nauwe en bewuste samenwerking' tussen de verdachten en acht mishandeling in vereniging bewezen. In de rechtszaal werden bewakingsbeelden van de mishandeling getoond. De rechter zei dat ze de rapper inderdaad 'trappende bewegingen' zag maken, meldt NH Nieuws.

Taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf

Tegen de tweede verdachte is 120 uur taakstraf geëist en twee weken onvoorwaardelijke celstraf. Tegen de derde is 150 uur taakstraf geëist en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. Geen van de drie verdachten was in de rechtszaal aanwezig. In een eerdere verklaring tegen de politie zei de rapper dat hij het slachtoffer 'met geen vinger' aangeraakt heeft.

De rechter doet naar verwachting over twee weken uitspraak.