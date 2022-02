Sony Music stopt samenwerking met Lil Kleine

Platenmaatschappij Sony Music zet de samenwerking met rapper Lil Kleine stop. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt in een verklaring die in handen is van verschillende media.

"Sony Music neemt de aantijgingen tegen Lil Kleine zeer serieus en tolereert op geen enkele manier het gedrag dat te zien is op de beelden die rondgaan op sociale media", zo staat in de verklaring van verantwoordelijk directeur Alex De Maegd.

Eerder deze week werd al bekend dat Top Notch, het voormalige platenlabel van Lil Kleine, is gestopt met de promotie van de muziek van de rapper. Dat zei directeur Vincent Patty in een interview met NRC. "We zijn met alles gestopt rondom Lil Kleine op TikTok, Instagram, YouTube en Twitter", zei Patty in dat interview. "Omdat, vooropgesteld, wij er ook heel erg van schrikken dat dit gebeurt. Dan wil je niet diezelfde artiest promoten."

Mishandeling van vriendin

Lil Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, wordt ervan verdacht zijn vriendin Jaimie Vaes te hebben mishandeld. Hij werd vorige week zondag aangehouden nadat de politie een melding had gekregen van een mishandeling aan de Prinsengracht in Amsterdam. Op beelden die op sociale media zijn verspreid is te zien hoe de rapper zijn vriendin Jaimie Vaes uit een auto trekt en mishandelt. Scholten is woensdag voorlopig vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie is tegen de vrijlating in beroep gegaan.

Sony Music is niet het eerste bedrijf dat de samenwerking met de rapper stopt. Streamingdienst Spotify haalde eerder al nummers van Lil Kleine uit alle playlists die door de redactie van het bedrijf zelf zijn samengesteld. De muziek van de zanger is nog wel op het muziekplatform te horen. Radiozender FunX draait de muziek van de rapper voorlopig niet.

Madame Tussauds verwijderde het beeld van de rapper dat in het museum in Amsterdam stond.

Taakstraf

Eerder deze maand kreeg Scholten nog een taakstraf van 120 uur voor de mishandeling van een bezoeker van een Amsterdamse club in 2019. De rechter sprak van "zinloos uitgaansgeweld". Op bewakingsbeelden is te zien dat Scholten "trappende bewegingen" maakte, aldus de rechter.

Het Parool schreef dat Scholten in beroep ging tegen de uitspraak.