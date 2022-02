Volt-Kamerlid Gündogan definitief uit fractie gezet om grensoverschrijdend gedrag

Volt heeft Kamerlid Nilüfer Gündogan definitief uit de fractie gezet. Volgens partijleider Dassen en de partijvoorzitters Muller en De Leeuw (Volt heeft twee co-voorzitters) is haar positie onhoudbaar geworden, nu er meldingen tegen haar zijn binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag en ze ook niet wil meewerken aan een onderzoek.

Dassen en de voorzitters zeggen in een verklaring dat er dertien meldingen over haar zijn binnengekomen vanuit alle lagen van de partij. Volgens de verklaring lopen die uiteen van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van haar positie.

Eerder had Volt Gündogan al geschorst, naar aanleiding van meldingen van "grensoverschrijdend gedrag". De aard van die meldingen had de partij nog niet bekendgemaakt. In een eerste reactie op het uit de fractie zetten van Gündogan zegt haar advocaat Knoops "hiermee nog niet bekend te zijn".

Tekortgeschoten

Volgens Volt wilde het bureau dat de meldingen onderzoekt ook met Gündogan praten, zodat zij haar kant van het verhaal kon vertellen, maar heeft ze meerdere keren laten weten hier niet op in te gaan. "We zijn geschrokken van deze meldingen en dat Nilüfer heeft aangegeven niet mee te willen werken. Dit gedrag tolereren wij niet in onze partij."

De partij noemt het "verschrikkelijk dat dat er grensoverschrijdend gedrag binnen Volt heeft kunnen plaatsvinden en dat de betrokken personen zich niet veilig hebben gevoeld om zich eerder op deze schaal uit te spreken".

Volgens de verklaring is de partijleiding zelf ook tekortgeschoten. Dassen, Muller en De Leeuw bieden daarvoor hun excuses aan de betrokkenen aan. Ze willen situaties als deze in de toekomst voorkomen en gaan daarom de manier waarop ze kandidaten screenen tegen het licht houden. Ook moet duidelijker worden waar mensen met klachten terechtkunnen.

Gündogan had al gezegd dat ze hoe dan ook Kamerlid zou blijven. Als ze dat inderdaad doet, komt het totaal aantal fracties in de Kamer op twintig. Kamerleden worden op persoonlijke titel gekozen en ook als ze hun fractie worden uitgezet kunnen ze hun zetel houden.