Volt schorst Kamerlid Gündoğan na meldingen over grensoverschrijdend gedrag

Volt heeft Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan geschorst na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt de partij in een verklaring. De partij zegt niet aan welk grensoverschrijdend gedrag ze zich schuldig zou hebben gemaakt.

De partij heeft een extern integriteitsbureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar de meldingen. "Dit om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden."

Volt wil geen verdere inhoudelijke mededelingen doen zolang het onderzoek bezig is.

Gündoğan blijft lid van de Kamerfractie, maar zal zich onthouden van alle activiteiten, laat een woordvoerder weten. Zij zal dus niet deelnemen aan debatten, partij-optredens en campagne-activiteiten. Ook zal zij niet actief zijn op sociale media.

Nummer twee

De 45-jarige Gündoğan werd als de nummer twee van de pro-Europese partij vorig jaar gekozen in de Tweede Kamer. Eerder was ze lid van D66 en werkte ze onder meer als consultant en projectmanager.

In de Kamer houdt zij zich onder meer bezig met defensie, financiën en onderwijs. Tijdens debatten heeft ze regelmatig aanvaringen met parlementariërs van Forum voor Democratie. Onlangs sprak ze in Nieuwsuur over de dreigementen die ze regelmatig ontvangt, waardoor ze onlangs een paar dagen afwezig was.