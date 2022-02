Veroordelingen voor aanslagen na vergisontvoering

De rechtbank heeft de eerste verdachten veroordeeld voor incidenten na een vergisontvoering vorig jaar in Cruquius. De ene plaatste explosieven, de andere stak een kantoor in brand.

De rechtbank in Rotterdam legde ruim drie jaar cel op aan een 25-jarige Amsterdammer. Hij liet in augustus een bom ontploffen bij een woning in Alblasserdam. De klap was zo hard dat brokstukken aan de overkant van de straat terechtkwamen. Op een ander adres legde hij een tweede explosief neer, dat niet afging.

De man die hem naar Alblasserdam reed, werd vrijgesproken omdat hij niet wist dat zijn passagier daar explosieven zou gaan plaatsen. Aan een 28-jarige man legde de rechtbank 2,5 jaar gevangenisstraf op. De nacht na de bomexplosie stak hij in Alblasserdam een kantoorpand in brand.

Vergisontvoering

Beide incidenten vonden plaats na de ontvoering van een onschuldige 56-jarige man in Cruquius, in Noord-Holland. Hij werd op 5 augustus vorig jaar klemgereden, uit zijn auto getrokken, in een bestelbus geduwd en meegenomen. Vijf dagen lang werd hij vastgehouden, waarna hij gewond werd achtergelaten in een woonwijk in Delft.

Een paar dagen later meldde het mogelijke échte doelwit van de ontvoerders zich bij de politie. Volgens verschillende media is deze Alex R. op papier een nette zakenman, maar is hij intussen actief in het criminele milieu.

Zwaar bedreigd

Alex R. werd fors bedreigd, bleek na de vergisontvoering. Zijn familie ontving dreigbrieven en in Zwijndrecht werd een auto een bedrijfspand in gereden en in brand gestoken. In dat gebouw zouden bedrijven van R. hebben gezeten.

Eind augustus werd een huis in Hendrik-Ido Ambacht beschoten en diezelfde nacht werden de hierboven genoemde explosieven geplaatst in Alblasserdam. De woningen waren uit voorzorg al gesloten door de gemeente.

Daarna ging nog een explosief af in het Limburgse Hoensbroek en ging in Alblasserdam dus een kantoor in vlammen op. Dat kantoor kan niet worden gelinkt aan Alex R., maar een ruimte aan de andere kant van het gebouw wel. De politie denkt dan ook dat de dader zich heeft vergist.

1900 kilo coke

De politie vermoedt dat zowel de ontvoering als de reeks aanslagen erna te maken heeft met de onderschepping van 1900 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. Dat was in juni vorig jaar. Welke rol Alex R. daarbij zou hebben, is onduidelijk.

Of de twee mannen die vandaag zijn veroordeeld wisten waarmee hun gewelddadige dreigementen verband hielden, staat volgens de rechtbank niet vast. De man die de explosieven plaatste zegt dat hij onder druk is gezet en zo een financiële schuld moest inlossen.

Meer verdachten

Er loopt nog een aparte rechtszaak tegen de zes verdachten uit Rotterdam en omgeving, die betrokken zouden zijn geweest bij de vergisontvoering. Tot dusver houden zij hun mond. De politie is nog naar verschillende verdachten op zoek.

Ook loopt er nog een onderzoek naar een man die in Brussel is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering. Daarnaast is er nog een losse rechtszaak tegen een vrouw die de dreigbrieven zou hebben bezorgd.