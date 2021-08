Ontvoerde man uit Hoofddorp terecht, gewond achtergelaten in Delft

De 56-jarige man uit Hoofddorp die vorige week donderdag werd ontvoerd, is gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft. De man is daar afgelopen nacht door zijn ontvoerders uit de auto gezet, meldt de politie. Hij is mishandeld en in het ziekenhuis onderzocht, maar inmiddels weer bij zijn familie.

Rond de ontvoering is nog veel onduidelijk en het onderzoek is nog in volle gang. Zo'n honderd politiemensen zijn daarbij betrokken.

"De massale media-aandacht en de hulp en het meedenken vanuit de samenleving heeft het onderzoek geholpen. De politie en het OM willen iedereen daarvoor bedanken", zegt de politie.

Een vergissing

Een dag na de ontvoering werden in Gouda al zes verdachten opgepakt, zij zitten allemaal nog vast. Het zijn twee mannen van 22 en een man van 30 jaar uit Rotterdam, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een man van 30 zonder woonadres.

De ontvoerders die het slachtoffer afgelopen nacht uit de auto hebben gezet, zijn nog niet aangehouden.

Eerder maakte de politie al duidelijk dat rekening wordt gehouden met een vergissing. "Tot nu toe is gebleken dat er geen enkele aanwijzing is dat de ontvoerde man deel uitmaakt van het criminele circuit", meldde de politie.