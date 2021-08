Zes verdachten aangehouden in Gouda voor ontvoeren 56-jarige man

In Gouda zijn zes mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ontvoering in Cruquius. Ze zouden een man van 56 hebben ontvoerd. De man uit Hoofddorp wordt nog steeds vermist.

De verdachten zijn gisteravond aangehouden in de omgeving van het Vogelplein in Gouda. Eerder op de avond, rond 18.00 uur, kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen van een mogelijke ontvoering aan de Spaarneweg in het Noord-Hollandse dorp Cruquius.

Daar zou de man uit Hoofddorp door enkele personen uit een auto zijn getrokken en zijn meegenomen in een rode Mercedesbus met imperiaal, die in de richting van de N201 vertrok. Daarop begon een zoekactie en al snel konden de verdachten worden aangehouden. De ontvoerde man is niet gevonden.

De verdachten zijn twee mannen van 22 jaar en een man van 30 uit Rotterdam, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige uit Dordrecht en een man van 30 zonder woonadres. Ze worden verhoord en hun betrokkenheid wordt verder onderzocht. De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar camerabeelden.