Vrouw opgepakt in onderzoek naar geweldsincidenten regio Alblasserdam

De politie heeft een 43-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks geweldsincidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Uit onderzoek is gebleken dat er eerder dreigbrieven zijn bezorgd op verschillende adressen. De politie vermoedt dat de vrouw hier een rol bij heeft gespeeld, meldt de regionale omroep Rijnmond. Ze wordt verhoord over haar rol in de zaak.

Afgelopen weekend vonden er meerdere incidenten plaats in Alblasserdam. Zo was er in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie bij een huis aan De Boezem. Bij een nabijgelegen woning in de Merelstraat werd later een explosief gevonden. Dezelfde nacht werd ook een woning aan de Tromplaan in Hendrik-Ido-Ambacht beschoten.

Die explosie sloeg een gat in een deur: