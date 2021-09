Man (25) aangehouden voor explosie Alblasserdam na vergisontvoering

In Amsterdam is een 25-jarige man aangehouden in het onderzoek naar een reeks incidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. De incidenten worden in verband gebracht met de vergisontvoering in Cruquius, begin augustus.

NH Nieuws meldt dat de man wordt verdacht van betrokkenheid bij het veroorzaken van een explosie in Alblasserdam en het plaatsen van een explosief bij een ander huis in diezelfde plaats.

Hij werd vanochtend aangehouden door een arrestatieteam in een huis in Amsterdam. Er zijn onder meer telefoons en andere gegevensdragers in beslag genomen.

Vergisontvoering

Op 5 augustus werd een 56-jarige man uit Hoofddorp ontvoerd in Cruquius. Al snel bleek dat de daders iemand anders hadden willen ontvoeren. Na een kleine week werd het slachtoffer van de vergisontvoering gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft. De ontvoerders hadden hem uit een auto gezet en hij belde bij meerdere woningen aan om hulp te vragen.

Een inwoner van Alblasserdam meldde zich na de ontvoering bij de politie met de mededeling dat hij mogelijk het echte doelwit van de ontvoering was. De afgelopen tijd zijn onder meer woningen belaagd van hem, zijn vriendin en van haar dochter. Voor de incidenten werden eerder al meerdere mensen aangehouden.

De politie vermoedt dat de vergisontvoering te maken heeft met de onderschepping op 28 juli van 1899 kilo cocaïne uit Ecuador in de haven van Antwerpen.