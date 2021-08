Mogelijk verkeerde man ontvoerd in Cruquius, 15.000 euro voor gouden tip

Een 56-jarige man uit Hoofddorp die donderdagavond in Cruquius is ontvoerd, is volgens de politie mogelijk aangezien voor een ander. Omdat het slachtoffer nog steeds wordt vermist, is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

De Hoofddorper zou rond 18.00 uur door enkele personen uit een auto zijn getrokken en zijn meegenomen in een rode Mercedesbus met imperiaal, die in de richting van de N201 vertrok.

Daarop begon de politie een zoekactie die leidde tot de aanhouding van zes mannen in Gouda. Zij zitten nog vast, meldt NH Nieuws. De verdachten zijn twee mannen van 22 jaar en een man van 30 uit Rotterdam, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige uit Dordrecht en een man van 30 zonder woonadres. De ontvoerde man werd niet gevonden.

Vergist

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de ontvoerde man zich schuldig maakt aan criminele activiteiten. "Het is op dit moment dan ook niet duidelijk wat het motief is van de ontvoering. Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat de daders zich vergist hebben in de persoon die ze hebben ontvoerd."

Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. De politie vraagt mensen die meer weten over of iets gezien hebben zich te melden.