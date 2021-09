Opnieuw verdachte aangehouden voor vergisontvoering

In Brussel is vorige week donderdag een 42-jarige man aangehouden die mogelijk betrokken is geweest bij de vergisontvoering in Cruquius begin augustus. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie vandaag bekendgemaakt.

De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het bezorgen van dreigbrieven in Alblasserdam en van het plegen van een misdrijf uit de Opiumwet. Voor beide feiten stond hij internationaal gesignaleerd.

De identiteit van de man is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk van wat voor soort misdrijf uit de Opiumwet hij verdacht wordt. Het OM zegt verder geen mededelingen over de aanhouding te doen in verband met het lopende onderzoek.

Zes andere verdachten

Op 5 augustus werd een 56-jarige man uit Hoofddorp ontvoerd in Cruquius. Al snel bleek dat de daders iemand anders hadden willen ontvoeren. Na een kleine week werd het slachtoffer van de vergisontvoering gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft. Zijn ontvoerders hadden hem uit een auto gezet en hij belde bij meerdere woningen aan om hulp te vragen.

Een dag na de ontvoering werden zes verdachten aangehouden. Zij zitten nog in voorarrest.

De politie vermoedt dat de ontvoering te maken heeft met de onderschepping op 28 juli van 1899 kilo cocaïne uit Ecuador in de haven van Antwerpen. Ook zou er een verband zijn met een aanslag op een bedrijfspand in Zwijndrecht.