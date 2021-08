Zes verdachten vergisontvoering Cruquius langer vast

De zes mannen die vastzitten voor de vergisontvoering in Cruquius komen voorlopig niet vrij. De rechtbank in Haarlem heeft hun voorlopige hechtenis met negentig dagen verlengd.

"De raadkamer vindt dat de verdenkingen stevig genoeg zijn om de mannen langer vast te houden en dat dit ook nodig is om verder onderzoek naar de ontvoering te doen", citeert NH Nieuws de rechtbank.

Twee weken geleden werd een 56-jarige man uit Hoofddorp ontvoerd in Cruquius. Al snel bleek dat de daders iemand anders hadden willen ontvoeren. Na een kleine week werd het slachtoffer van de vergisontvoering gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft. Zijn ontvoerders hadden hem uit een auto gezet en hij belde bij meerdere woningen aan om hulp te vragen.

1899 kilo cocaïne

Een dag na de ontvoering waren de zes verdachten in Gouda aangehouden. Het gaat om drie Rotterdammers van 22, 22, en 30 jaar, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een man van 30 jaar zonder bekend woonadres.

De politie vermoedt dat de ontvoering te maken heeft met de onderschepping van 1899 kilo cocaïne uit Ecuador op 28 juli in de haven van Antwerpen. Ook zou er een verband zijn met een aanslag op een bedrijfspand in Zwijndrecht. Het pand vloog in brand nadat een auto opzettelijk tegen de gevel was gereden. Uit camerabeelden blijkt dat een aantal mensen er vervolgens in een andere auto vandoor ging.